عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية

وجه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود الشكر لكل جماهير الكرة المصرية بعد دعمها له أثناء وعكته الصحية الأخيرة.

واستعاد حرس الحدود الانتصارات في الدوري المصري وذلك بعد فوزه على زد بهدف دون رد في الجولة التاسعة من المسابقة.

وعاد عبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود لقيادة الفريق من جديد خلال مباراة زد التي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال بسيوني عبر قناة أون سبورت: "أشكر كل الناس على دعواتها لي، شعرت بحب كبير من الجماهير بمختلف انتماءتها أثناء وعكتي الصحية".

وأضاف "أشكر إدارة حرس الحدود وكل لاعبي الفريق على دعمهم لي، والمهم لي هو حب الناس والجمهور وهذا ما كسبته".

وغاب بسيوني عن إدارة آخر 3 مباريات للفريق من أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وتعرض بسيوني لأزمة قلبية قبل مواجهة الجونة في الجولة الخامسة نُقل على إثرها للمستشفى وأجرى جراحة ناجحة.