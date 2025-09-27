عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

وجه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود الشكر لكل جماهير الكرة المصرية بعد دعمها له أثناء وعكته الصحية الأخيرة.

واستعاد حرس الحدود الانتصارات في الدوري المصري وذلك بعد فوزه على زد بهدف دون رد في الجولة التاسعة من المسابقة.

وعاد عبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود لقيادة الفريق من جديد خلال مباراة زد التي أقيمت في استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب في يوم عودة بسيوني.. حرس الحدود يسترجع الانتصارات بالفوز على زد

وقال بسيوني عبر قناة أون سبورت: "أشكر كل الناس على دعواتها لي، شعرت بحب كبير من الجماهير بمختلف انتماءتها أثناء وعكتي الصحية".

وأضاف "أشكر إدارة حرس الحدود وكل لاعبي الفريق على دعمهم لي، والمهم لي هو حب الناس والجمهور وهذا ما كسبته".

وغاب بسيوني عن إدارة آخر 3 مباريات للفريق من أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وتعرض بسيوني لأزمة قلبية قبل مواجهة الجونة في الجولة الخامسة نُقل على إثرها للمستشفى وأجرى جراحة ناجحة.

حرس الحدود الدوري المصري عبد الحميد بسيوني
نرشح لكم
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي انتهت الدوري المصري - بيراميدز (4)-(0) طلائع الجيش.. رباعية شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب في يوم عودة بسيوني.. حرس الحدود يسترجع الانتصارات بالفوز على زد
أخر الأخبار
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش 2 دقيقة | الدوري المصري
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة 7 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض 30 دقيقة | سعودي في الجول
العودة لعهد موتا؟ يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا للمباراة الثالثة تواليا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ساعة | الدوري المصري
جلاسنر: نستحق الفوز على ليفربول.. وفخور بأداء اللاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514220/عبد-الحميد-بسيوني-يوجه-رسالة-شكر-للجميع-بعد-دعمه-في-الوعكة-الصحية