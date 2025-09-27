انتهت الدوري المصري - بيراميدز (4)-(0) طلائع الجيش.. رباعية
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:48
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول تريتب الدوري برصيد 11 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.
لكن بيراميدز لعب 6 مباريات فقط مقابل 8 مباريات خاضها الزمالك.
في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الـ13 برصيد 9 نقاط جمعهم خلال 8 مباريات.
انتهت
ق 71: زلاكة يسجل الرابع بتسديدة رائعة من داخل الـ 18 مستفيدا من تخبط الكرة بين المهاجمين والمدافعين
ق 65: جووول إيفرتون يسجل الثالث لبيراميدز بعد عرضية أرضية من ماييلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: مرتدة سريعة تصل للشيبي الذي يسجل من الزاوية القريبة ويضيف ثاني أهداف بيراميدز
ق 42: جووول الشيبي يسجل الهدف الأول بتسديدة من خارج الـ 18
ق 3: إصابة ماييلي وتلقيه العلاج
بداية اللقاء