انتهت الدوري المصري - بيراميدز (4)-(0) طلائع الجيش.. رباعية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول تريتب الدوري برصيد 11 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

لكن بيراميدز لعب 6 مباريات فقط مقابل 8 مباريات خاضها الزمالك.

في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الـ13 برصيد 9 نقاط جمعهم خلال 8 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة دقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 71: زلاكة يسجل الرابع بتسديدة رائعة من داخل الـ 18 مستفيدا من تخبط الكرة بين المهاجمين والمدافعين

ق 65: جووول إيفرتون يسجل الثالث لبيراميدز بعد عرضية أرضية من ماييلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: مرتدة سريعة تصل للشيبي الذي يسجل من الزاوية القريبة ويضيف ثاني أهداف بيراميدز

ق 42: جووول الشيبي يسجل الهدف الأول بتسديدة من خارج الـ 18

ق 3: إصابة ماييلي وتلقيه العلاج

بداية اللقاء