شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب

واصل كهرباء الإسماعيلية تحقيق الانتصارات وفاز على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء محمد السيد شيكا.

وحقق الكهرباء ثاني انتصار له على التوالي بعد الفوز في اللقاء الماضي على الاتحاد السكندري 1-0.

فيما يواصل المقاولون العرب بحثه عن الفوز الأول هذا الموسم.

وتعرض لؤي وائل مدافع ذئاب الجبل للطرد في الدقيقة 40 ليصعب موقف محمد مكي في اللقاء.

واستفاد إسلام عبد النعيم من تمريرة خاطئة من دفاع ذئاب الجبل ومرر بينية لشيكا الذي سدد على يمين الحارس معلنا هدف تقدم الضيوف.

هدف جاء في الدقيقة 47 وهو الثالث لشيكا هذا الموسم وأصبح في المركز الثاني بترتيب هدافي الفريق.

وارتقى كهرباء الإسماعيلية للمركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 8 مباريات.

فيما أصبح المقاولون العرب في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.