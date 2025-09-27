شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

محمد السيد شيكا - كهرباء الإسماعيلية

واصل كهرباء الإسماعيلية تحقيق الانتصارات وفاز على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء محمد السيد شيكا.

وحقق الكهرباء ثاني انتصار له على التوالي بعد الفوز في اللقاء الماضي على الاتحاد السكندري 1-0.

أخبار متعلقة:
في يوم عودة بسيوني.. حرس الحدود يسترجع الانتصارات بالفوز على زد تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام طلائع الجيش.. وزيكو وسيلفا أساسيان الخسارة الثالثة على التوالي.. برايتون يزيد أوجاع تشيلسي ويهزمه بثلاثية خماسية تاريخية.. أتلتيكو يكتسح ريال مدريد ويكبد ألونسو خسارته الأولى

فيما يواصل المقاولون العرب بحثه عن الفوز الأول هذا الموسم.

وتعرض لؤي وائل مدافع ذئاب الجبل للطرد في الدقيقة 40 ليصعب موقف محمد مكي في اللقاء.

واستفاد إسلام عبد النعيم من تمريرة خاطئة من دفاع ذئاب الجبل ومرر بينية لشيكا الذي سدد على يمين الحارس معلنا هدف تقدم الضيوف.

هدف جاء في الدقيقة 47 وهو الثالث لشيكا هذا الموسم وأصبح في المركز الثاني بترتيب هدافي الفريق.

وارتقى كهرباء الإسماعيلية للمركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 8 مباريات.

فيما أصبح المقاولون العرب في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري المقاولون العرب
نرشح لكم
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية انتهت الدوري المصري - بيراميدز (4)-(0) طلائع الجيش.. رباعية في يوم عودة بسيوني.. حرس الحدود يسترجع الانتصارات بالفوز على زد
أخر الأخبار
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش 2 دقيقة | الدوري المصري
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة 7 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض 30 دقيقة | سعودي في الجول
العودة لعهد موتا؟ يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا للمباراة الثالثة تواليا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ساعة | الدوري المصري
جلاسنر: نستحق الفوز على ليفربول.. وفخور بأداء اللاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514218/شيكا-يقود-كهرباء-الإسماعيلية-لانتصار-جديد-ويزيد-أوجاع-المقاولون-العرب