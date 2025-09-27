نكيتياه: صنعنا بيئة تجعلنا نؤمن بإمكانية الفوز.. ونستحق هزيمة ليفربول

أوضح إيدي نكيتياه لاعب كريستال بالاس أن الأجواء في فريقه رائعة وتساعد على الإيمان بإمكانية تحقيق الفوز.

ويبدو أن كريستال بالاس أصبح خصما صعبا على ليفربول إذ انتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي لـ بي بي سي: "الفريق في حالة جيدة جدا ونعتقد أننا نستطيع الفوز في كل مباراة، وأظهرنا ذلك أمام ليفربول".

وأضاف "هذه هي البيئة التي صنعت هنا إذ ندخل كل مباراة ونؤمن بإمكانية تحقيق الفوز".

وأكمل "المدرب قال لي فقط ساعد الفريق، يجب أن أقاتل وأقدم المساعدة لزملائي".

وأنهى حديثه قائلا: "نستحق الفوز، نحن لا نستسلم أبدا ولا نتوقف عن الإيمان بقدراتنا".

وأحرز نكيتياه هدف كريستال بالاس القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وانقلب سحر ليفربول عليه بعدما كرر عودته وقلبه نتائج المباريات على خصومه خلال الموسم الجاري خاصة بعد الدقيقة 80.

وقلب كريستال بالاس السحر على ليفربول وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

ويعد هذا السقوط هو الأول لليفربول في الموسم الجاري.

وللمرة الثانية على التوالي يفوز كريستال بالاس على ليفربول، إذ حقق الفوز عليه في كأس الدرع الخيرية قبل بداية الدوري الإنجليزي ثم انتصر عليه الآن.

جلاسنر التاريخي

ويصنع أوليفير جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس التاريخ مع فريقه، إذ يستمر للمباراة الـ 18 على التوالي دون هزيمة في جميع البطولات، وتعتبر هذه السلسلة هي الأطول للفريق في تاريخه.

وللمرة الأولى لم يتعرض كريستال بالاس للخسارة في أول 6 مباريات في بطولة الدوري في تاريخه.

ولأول مرة يستمر كريستال بالاس بدون هزيمة لـ 12 مباراة متتاليين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظل ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

وارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ 12 في الوصافة.