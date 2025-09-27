في يوم عودة بسيوني.. حرس الحدود يسترجع الانتصارات بالفوز على زد
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:37
كتب : FilGoal
استعاد حرس الحدود الانتصارات في الدوري المصري وذلك بعد فوزه على زد بهدف دون رد في الجولة التاسعة من المسابقة.
ورفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة 11 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.
بينما تجمد رصيد زد عند النقطة 12 في المركز السابع.
وسجل هدف فوز حرس الحدود اللاعب إبراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 39.
كما شهدت المباراة طرد محمد أشرف "روقا" لاعب حرس الحدود بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 89.
وعاد عبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود لقيادة الفريق من جديد خلال مباراة زد التي أقيمت في استاد القاهرة.
وغاب بسيوني عن إدارة آخر 3 مباريات للفريق من أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وتعرض بسيوني لأزمة قلبية قبل مواجهة الجونة في الجولة الخامسة نُقل على إثرها للمستشفى وأجرى جراحة ناجحة.
