خماسية تاريخية.. أتلتيكو يكتسح ريال مدريد ويكبد ألونسو خسارته الأولى

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:24

كتب : إسلام أحمد

روبن لو نورمان - أتلتيكو مدريد - ريال مدريد

حقق أتلتيكو مدريد انتصارا كبيرا ورائعا على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

سجل لأتلتيكو مدريد روبن لو نورمان وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز (2) وأنطوان جريزمان، فيما سجل لريال مدريد كيليان مبابي وأردا جولر.

ولأول مرة ينتصر الروخيبلانكوس على ملعبه ضد الملكي منذ سبتمبر 2023 عندما فاز بنتيجة 3-1.

وباتت تلك أول خسارة لريال مدريد مع تشابي ألونسو بعد 6 انتصارات سابقة في الدوري الإسباني.

الفوز أبقى ريال مدريد في الصدارة برصيد 18 نقطة لكنها أًصبحت مهددة من برشلونة إذا انتصر على ريال سوسييداد.

فيما ارتقى أتلتيكو مدريد للمركز الرابع برصيد 12 نقطة محققا ثالث انتصار في آخر 4 مباريات.

التشكيل

عاد جود بيلينجهام للظهور أساسيا مع ريال مدريد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

في المقابل أعتمد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على مواطنه جوليان ألفاريز في قيادة هجومه أمام الفريق الملكي.

Image

وصف المباراة

اللقاء بدأ سريعا من ناحية أتلتيكو مدريد بحثا عن الهدف الأول، وبعد 14 دقيقة اعتلى روبن لو نورمان الجميع وسجل برأسية هدف تقدم الروخيبلانكوس بعد عرضية جوليانو سيميوني.

وأهدر خوليان ألفاريز فرصة إضافة الثاني وتعزيز تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 20 تصدى لها كورتوا ببراعة.

وبعد 5 دقائق جاء الرد الأول من ريال مدريد، بينية رائعة من جولر انفرد على إثرها مبابي وسجل هدف التعادل بتسديدة أرضية على يمين يان أوبلاك.

ووصل مبابي للهدف الثامن في الدوري الإسباني هذا الموسم 6 منها سجلها خارج أسوار سانتياجو بيرنابيو.

وفي الدقيقة 37 حوّل أردا جولر عرضية فينيسيوس جونيور في الشباك لتصبح النتيجة 2-1.

مساهمة هي السادسة للتركي في 6 مباريات، والسابعة للبرازيلي في 7 مباريات.

في الوقت الذي ظن فيه البعض أن الشوط سينتهي بتقدم الملكي لكن أصحاب الأرض عادوا في النتيجة.

في الدقيقة 44 سجل لونجليه هدفا لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمس الكرة بيده أثناء التسجيل.

لكن بعد 3 دقائق حوّل ألكسندر سورلوث عرضية متقنة من كوكي وحولها في الشباك، شوط أول انتهى بالتعادل 2-2.

وبات كوكي ثاني أكبر لاعب يصنع هدفا في دربي مدريد بعمر 33 عاما و262 يوما ويتفوق عليه فقط لوكا مودريتش بعمر 37 عاما و169 يوما.

في الشوط الثاني الإثارة جاءت في البداية، فتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء على جولر في الدقيقة 50.

وسجل ألفاريز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، وبعد 12 دقيقة عاد الأرجنتيني وسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه من ركلة حرة مباشرة رائعة على يمين كورتوا.

ووصل الأرجنتيني للهدف السادس هذا الموسم 5 منها في آخر مباراتين ضد رايو فاييكانو وريال مدريد.

بعد الهدف الرابع أصبحت الأجواء أهدأ من كلا الفريقين في أرض الملعب رغم التغييرات.

وعلت أصوات الهتافات في مدرجات ملعب واندا ميتروبوليتانو، لكن أنطوان جريزمان جعلها أعلى وأقوى بفضل هدفه الذي جعل النتيجة 5-2 بعد انفراد وتسديدة أرضية مستفيدا من تمريرة خاطئة من وسط ريال مدريد لتنتهي المباراة بفوز كبير للروخيبلانكوس على الملكي.

أتلتيكو مدريد ريال مدريد الدوري الإسباني
