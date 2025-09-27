تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام طلائع الجيش.. وزيكو وسيلفا أساسيان

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد أهلي جدة

دفع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بالثنائي مصطفى زيكو وإيفرتون دا سيلفا، في التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش.

كما يتواجد الكونغولي فيستون ماييلي بالتشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش.

ويلعب بيراميدز ضد طلائع الجيش ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - كريم حافظ - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

الهجوم: زيكو - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول تريتب الدوري برصيد 11 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

لكن بيراميدز لعب 6 مباريات فقط مقابل 8 مباريات خاضها الزمالك.

في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الـ13 برصيد 9 نقاط جمعهم خلال 8 مباريات.

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري
