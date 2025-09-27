انقلب السحر على الساحر.. ليفربول يسقط للمرة الأولى أمام كريستال بالاس

يبدو أن كريستال بالاس أصبح خصما صعبا على ليفربول إذ انتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل إسماعيلا سار وإيدي نكيتياه ثنائية كريستال بالاس، بينما أحرز فيديريكو كييزا هدف ليفربول الوحيد.

وانقلب سحر ليفربول عليه بعدما كرر عودته وقلبه نتائج المباريات على خصومه خلال الموسم الجاري خاصة بعد الدقيقة 80.

وقلب كريستال بالاس السحر على ليفربول وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

ويعد هذا السقوط هو الأول لليفربول في الموسم الجاري.

وللمرة الثانية على التوالي يفوز كريستال بالاس على ليفربول، إذ حقق الفوز عليه في كأس الدرع الخيرية قبل بداية الدوري الإنجليزي ثم انتصر عليه الآن.

جلاسنر التاريخي

ويصنع أوليفير جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس التاريخ مع فريقه، إذ يستمر للمباراة الـ 18 على التوالي دون هزيمة في جميع البطولات، وتعتبر هذه السلسلة هي الأطول للفريق في تاريخه.

وللمرة الأولى لم يتعرض كريستال بالاس للخسارة في أول 6 مباريات في بطولة الدوري في تاريخه.

ولأول مرة يستمر كريستال بالاس بدون هزيمة لـ 12 مباراة متتاليين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظل ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

وارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ 12 في الوصافة.

هدف مبكر

افتتح إسماعيلا سار النتيجة مبكرا في الدقيقة التاسعة بعد متابعة ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 18 تصدى دين هندرسون حارس كريستال بالاس ليمنع التعادل.

وتألق أليسون حارس مرمى ليفربول وتصدى لفرصة هدف محقق في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سدد ماتيتا كرة صاروخية ارتطمت في العارضة.

وبعد 3 دقائق أهدر محمد صلاح انفرادا تاما.

شوط انقلاب السحر

بدأ ليفربول الشوط الثاني ضاغطا على كريستال بالاس إذ سدد كودي جاكبو من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى في الدقيقة 52.

وأهدر فلوريان فيرتز فرصة هدف محقق في الدقيقة 59.

ثم جاء الدور على ألكسندر إيزاك وأهدر فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة خارج منطقة الجزاء.

حاول كييزا تهديد مرمى كريستال بالاس إذ سدد كرة بعيدة عن المرمى قليلا.

وأحرز كييزا التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87 لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو لوجود شك لمسة يد على صلاح لكن قرار الحكم النهائي باحتساب الهدف.

وقتل نكيتياه وأنهى آمال ليفبرول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع بعدما استلم الكرة على الصدر ثم سدد في المرمى مباشرة مسجلا هدف الفوز.