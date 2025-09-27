انقلب السحر على الساحر.. ليفربول يسقط للمرة الأولى أمام كريستال بالاس

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:16

كتب : محمد رؤوف

نكيتياه

يبدو أن كريستال بالاس أصبح خصما صعبا على ليفربول إذ انتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل إسماعيلا سار وإيدي نكيتياه ثنائية كريستال بالاس، بينما أحرز فيديريكو كييزا هدف ليفربول الوحيد.

وانقلب سحر ليفربول عليه بعدما كرر عودته وقلبه نتائج المباريات على خصومه خلال الموسم الجاري خاصة بعد الدقيقة 80.

أخبار متعلقة:
بعد إصابة ليوني.. ليفربول يعلن قيد كييزا في أبطال أوروبا سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته ليفربول يحتفظ بجوهرته.. نجوموها يوقع أول عقد احترافي في مسيرته ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وقلب كريستال بالاس السحر على ليفربول وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

ويعد هذا السقوط هو الأول لليفربول في الموسم الجاري.

وللمرة الثانية على التوالي يفوز كريستال بالاس على ليفربول، إذ حقق الفوز عليه في كأس الدرع الخيرية قبل بداية الدوري الإنجليزي ثم انتصر عليه الآن.

جلاسنر التاريخي

ويصنع أوليفير جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس التاريخ مع فريقه، إذ يستمر للمباراة الـ 18 على التوالي دون هزيمة في جميع البطولات، وتعتبر هذه السلسلة هي الأطول للفريق في تاريخه.

وللمرة الأولى لم يتعرض كريستال بالاس للخسارة في أول 6 مباريات في بطولة الدوري في تاريخه.

ولأول مرة يستمر كريستال بالاس بدون هزيمة لـ 12 مباراة متتاليين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظل ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

وارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ 12 في الوصافة.

هدف مبكر

افتتح إسماعيلا سار النتيجة مبكرا في الدقيقة التاسعة بعد متابعة ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 18 تصدى دين هندرسون حارس كريستال بالاس ليمنع التعادل.

وتألق أليسون حارس مرمى ليفربول وتصدى لفرصة هدف محقق في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سدد ماتيتا كرة صاروخية ارتطمت في العارضة.

وبعد 3 دقائق أهدر محمد صلاح انفرادا تاما.

شوط انقلاب السحر

بدأ ليفربول الشوط الثاني ضاغطا على كريستال بالاس إذ سدد كودي جاكبو من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى في الدقيقة 52.

وأهدر فلوريان فيرتز فرصة هدف محقق في الدقيقة 59.

ثم جاء الدور على ألكسندر إيزاك وأهدر فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة خارج منطقة الجزاء.

حاول كييزا تهديد مرمى كريستال بالاس إذ سدد كرة بعيدة عن المرمى قليلا.

وأحرز كييزا التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87 لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو لوجود شك لمسة يد على صلاح لكن قرار الحكم النهائي باحتساب الهدف.

وقتل نكيتياه وأنهى آمال ليفبرول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع بعدما استلم الكرة على الصدر ثم سدد في المرمى مباشرة مسجلا هدف الفوز.

ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين العودة لعهد موتا؟ يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا للمباراة الثالثة تواليا جلاسنر: نستحق الفوز على ليفربول.. وفخور بأداء اللاعبين جوارديولا: دوكو مهم للغاية لنا في هذه الحالة.. ورودري ليس جاهزا سيميوني: خضنا مباراة رائعة ضد ريال مدريد.. وآمل أن يستمر ألفاريز معنا لسنوات طويلة ألفاريز يكشف ما دار مع جونزاليس قبل تسجيل هدفه ضد ريال مدريد تشابي ألونسو: لا وجود للأعذار وهزيمة مستحقة لأننا لم نكن في المباراة سلوت: الحكم حرمنا من نصف دقيقة أمام بالاس.. وكنا محظوظين بالنتيجة
أخر الأخبار
بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة 11 دقيقة | المحترفون
مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري 13 دقيقة | الدوري المصري
خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب 27 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) اليابان.. هدف أول 33 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة – إيقاف ثنائي الزمالك وإداري الأبيض ولاعب الجيش لمدة موسم 52 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم ساعة | منتخب مصر
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514212/انقلب-السحر-على-الساحر-ليفربول-يسقط-للمرة-الأولى-أمام-كريستال-بالاس