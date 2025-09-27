تشكيل المصري - تغييرات في الهجوم بسبب الغيابات ضد بتروجت

يبدأ أحمد القرموطي بدلا من عبد الرحيم دغموم في هجوم المصري ضد بتروجت في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السويس الجديد في الثامنة مساءً.

ويغيب دغموم بالإضافة لباهر المحمدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويجلس الثنائي عمر الساعي وأحمد عيد على مقاعد البدلاء، فيما يغيب الجزائري منذر طمين بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – بونور موجيشا

الهجوم: أحمد علي عامر – صلاح محسن – أحمد القرموطي

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 15 نقطة فيما يأتي بتروجت في المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة.