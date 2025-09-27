رقم تاريخي لـ هالاند.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

هالاند - فودين - مانشستر سيتي ضد بيرنلي

حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي 5-1 ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

سجل أهداف مانشستر سيتي: ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي هدفين بالخطأ في مرماه، وهالاند (هدفين) وماتياس نونيز.

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي ذا أثليتك: سافينيو يقترب من تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد ابنا هيسكي على مقاعد البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد

فيما أحرز أنتوني هدف نادي بيرنلي الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 10 في المركز الثالث مؤقتا.

فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز 17 بترتيب الدوري.

رقم سلبي

وحقق ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي رقما قياسيا سلبيا وذلك في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسجل إستيف هدفين بشكل عكسي في شباك فريقه بالخطأ.

وجاء هدف ستيف الأول بعد عرضية من فيل فودين، والثاني بعد عرضية من ماتيوس نونيز.

ليصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة.

وخلال آخر 10 مواسم في الدوري الإنجليزي لم يحقق هذا الرقم السلبي سوى 3 لاعبين وهم:

ووت فاس أمام ليفربول، وكريج داوسون ضد ولفرهامبتون، وأخيرا إستيف ضد مانشستر سيتي.

رقم تاريخي لـ هالاند

وحقق إيرلينج هالاندرقما تاريخيا وأصبح أكثر لاعب نرويجي يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع (93).

هالاند سجل 93 هدفا في 103 مباراة ليحطم رقم مواطنه نجم مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير القياسي بواقع 91 هدفا.

