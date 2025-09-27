رقم تاريخي لـ هالاند.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:10
كتب : FilGoal
حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي.
وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي 5-1 ضمن الجولة السادسة من المسابقة.
سجل أهداف مانشستر سيتي: ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي هدفين بالخطأ في مرماه، وهالاند (هدفين) وماتياس نونيز.
فيما أحرز أنتوني هدف نادي بيرنلي الوحيد في المباراة.
الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 10 في المركز الثالث مؤقتا.
فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز 17 بترتيب الدوري.
رقم سلبي
وحقق ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي رقما قياسيا سلبيا وذلك في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
وسجل إستيف هدفين بشكل عكسي في شباك فريقه بالخطأ.
وجاء هدف ستيف الأول بعد عرضية من فيل فودين، والثاني بعد عرضية من ماتيوس نونيز.
