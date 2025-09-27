الدوري الألماني - دورتموند يواصل مزاحمة بايرن.. وليفركوزن يضرب سانت باولي بثنائية

واصل بوروسيا دورتموند مزاحمة بايرن ميونيخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني.

وفاز بوروسيا دورتموند على ماينز بهدفين دون رد ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل سيفنسون هدف التقدم لدورتموند عند الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وعزز كريم أديمي تقدم دورتموند وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 40.

ونال روبن زينتنر لاعب ماينز البطاقة الحمراء في الدقيقة 67 من المباراة.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 13 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر بعد 5 جولات.

فيما توقف رصيد ماينز عند 4 نقاط في المركز 13.

في المقابل حقق باير لفيركوزن انتصارا ثمينا على حساب سانت باولي.

وفاز ليفركوزن على سانت باولي 2-1 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وسجل تابوسوبا هدف التقدم لنادي باير ليفركوزن عند الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وعدل هوكي واهل النتيجة وسجل هدف التعادل لسانت باولي في الدقيقة 32.

وأعاد إرنستو بوكو التقدم لباير ليفركوزن وسجدل الهدف الثاني عند الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد باير ليفركوزن إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد سانت باولي عند 7 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب.