بعد جراحة ناجحة.. بسيوني يعود للتواجد على مقاعد بدلاء حرس الحدود

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 18:29

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

عاد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ حرس الحدود للتواجد على مقاعد البدلاء من جديد خلال مواجهة زد في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الحرس مع زد في افتتاح الجولة على استاد القاهرة الدولي.

وغاب بسيوني عن إدارة آخر 3 مباريات للفريق من أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وتعرض بسيوني لأزمة قلبية قبل مواجهة الجونة في الجولة الخامسة نُقل على إثرها للمستشفى وأجرى جراحة ناجحة.

وانتصر الحرس على الجونة بنتيجة 2-1 وخسر من سموحة بهدف دون رد ثم الأهلي بنتيجة 3-2.

وأدار أحمد زهران المباريات الـ 3 الماضية في غياب بسيوني.

وتواجد بسيوني على مقاعد البدلاء ضد زد.

ويحتل الحرس المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 7 مباريات.

