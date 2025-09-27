أموريم: لست قلقا على مستقبلي.. والكرات الثابتة لبرينتفورد بمثابة اليانصيب

شدد روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد على أنه ليس قلقا بشأن مستقبله مع ناديه.

وحقق برينتفورد الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "القلق بشأن مستقبلي؟ أنا دائما مرتاح في عملي، لست قلقا لأن هذا ليس قراري، سأبذل قصارى جهدي كل دقيقة أنا فيها هنا".

وأضاف "كنا نعلم أن برينتفورد يعتمد على الكرات الطويلة في التحولات، وعملنا على ذلك، الهدف الثاني جاء بنفس الطريقة، سجلنا ثم أهدرنا ركلة جزاء، هذه اللحظات الحاسمة يمكن أن تغير مجرى المباراة".

وأكمل "كنا نستحق الفوز؟ من الصعب قول ما إذا كنا نستحق ذلك أم لا، لم ننجح أبدا في الدخول بالمباراة، كان علينا تسجيل ركلة الجزاء".

وواصل "الكرات الثابتة صعبة لجودة برينتفورد، هي أقرب إلى اليانصيب وعانينا منها".

وأنهى حديثه قائلا: "لم ننجح في فرض أسلوبنا، برينتفورد أجبرنا على اللعب بطريقته".

الفوز رفع رصيد برينتفورد للنقطة السابعة في المركز الـ 11، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي توقف عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الـ 13.

وسيلعب مانسشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد سنرلاند يوم السبت 4 أكتوبر، بينما يلتقي برينتفورد مع مانشستر سيتي يوم الأحد.