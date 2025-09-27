خبر في الجول – الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع عبد القادر.. وموقف اللاعب

دخل الأهلي في مفاوضات مع لاعبه أحمد عبد القادر من أجل تجديد تعاقده مع الأحمر في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي بدأ مفاوضات التجديد مع عبد القادر، وأن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الاستمرار مع الأهلي.

وسيتم عقد بعض جلسات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع اللاعب للاتفاق على تفاصيل التجديد.

وكان عبد القادر عاد للمشاركة مع الأهلي في المباراة الماضية من الدوري أمام حرس الحدود بعد فترة طويلة من الغياب.

وقضى عبد القادر الموسم الماضي معارا من الأهلي لنادي قطر القطري.

وبعد عودته مع بداية الموسم الجاري خرج من حسابات المدير الفني السابق خوسيه ريبيرو.

قبل أن يعود للتدريبات الجماعية فور تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت.