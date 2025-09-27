خبر في الجول – الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع عبد القادر.. وموقف اللاعب

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 18:01

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - أحمد عبد القادر

دخل الأهلي في مفاوضات مع لاعبه أحمد عبد القادر من أجل تجديد تعاقده مع الأحمر في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي بدأ مفاوضات التجديد مع عبد القادر، وأن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الاستمرار مع الأهلي.

وسيتم عقد بعض جلسات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع اللاعب للاتفاق على تفاصيل التجديد.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - إيجلي نوار يضرب موعدا مع الأهلي في دور الـ32 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء كرة يد - الأهلي يسحق جامعة سيدني في كأس العالم للأندية.. ويواجه الرباعي المصري

وكان عبد القادر عاد للمشاركة مع الأهلي في المباراة الماضية من الدوري أمام حرس الحدود بعد فترة طويلة من الغياب.

وقضى عبد القادر الموسم الماضي معارا من الأهلي لنادي قطر القطري.

وبعد عودته مع بداية الموسم الجاري خرج من حسابات المدير الفني السابق خوسيه ريبيرو.

قبل أن يعود للتدريبات الجماعية فور تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

الأهلي أحمد عبد القادر الدوري المصري
نرشح لكم
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية انتهت الدوري المصري - بيراميدز (4)-(0) طلائع الجيش.. رباعية شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب
أخر الأخبار
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش 2 دقيقة | الدوري المصري
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة 7 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض 29 دقيقة | سعودي في الجول
العودة لعهد موتا؟ يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا للمباراة الثالثة تواليا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ساعة | الدوري المصري
جلاسنر: نستحق الفوز على ليفربول.. وفخور بأداء اللاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514204/خبر-في-الجول-الأهلي-يبدأ-مفاوضات-التجديد-مع-عبد-القادر-وموقف-اللاعب