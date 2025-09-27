وست هام يعلن تعيين نونو سانتو مديرا فنيا للفريق

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 17:53

كتب : FilGoal

نونو سانتو

أعلن نادي وست هام تعيين نونو إسبيريتو سانتو مديرا فنيا للفريق خلفا لجراهام بوتر.

وكان وست هام قد أعلن رحيل مدربه جراهام بوتر عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وأشار النادي إلى أن عقد المدرب البرتغالي يمتد لمدة 3 مواسم.

وقاد مدرب نوتنجهام فورست السابق تدريبات وست هام مباشرة عقب تعيينه.

سانتو كان قد رحل عن تدريب نوتنجهام بعد بداية الموسم الحالي.

ونجح سانتو في قيادة نوتنجهام للتأهل للدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.

بوتر كان قد تم تعيينه مدربا لوست هام في شهر يناير الماضي خلفا لدافيد مويس.

وقاد بوتر الفريق في 25 مباراة وخسر منهم 14 مباراة وتعادل في 5 وفاز في 6.

ولعب وست هام 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة بوتر خسر منهم 5 مباريات وفاز في واحدة فقط.

ويحتل وست هام حاليا المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط.

نونو إسبيريتو سانتو وست هام الدوري الإنجليزي جراهام بوتر
