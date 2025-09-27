دوري أبطال إفريقيا - إيجلي نوار يضرب موعدا مع الأهلي في دور الـ32

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 17:09

كتب : FilGoal

تأهل فريق إيجلي نوار البوروندي لمواجهة الأهلي في الدور التمهيدي الثاني (32) في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل مع أساس الجيبوتي 1-1 في جيبوتي بعدما انتهت مباراة الذهاب 0-0 في بوروندي.

سيدي نداي تقدم لنادي أساس الجيبوتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعدل سوستين النتيجة لنادي إيجلي نوار في الدقيقة 64 من المباراة.

وتقام مباريات الذهاب في ‏الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، على أن تُقام مباريات الإياب في الفترة من 24 إلى 26 ‏أكتوبر بالقاهرة.

وكان الأهلي ودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من نصف النهائي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ومن المنتظر أن يلعب بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في الدور التمهيدي الأول ضد الجيش الرواندي.

وسيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي بعد عودته من السعودية لمواجهة أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال.

