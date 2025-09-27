انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (5)-(1) بيرنلي.. حفلة أهداف

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

رايندرز - مانشستر سيتي ضد بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com غطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد بيرنلي ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة مانشتسر سيتي ضد بيرنلي دقيقة بدقيقة من هنا.

ق90 إرلينج هالاند يسجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق65 أوسكار بوب يتسبب في الهدف الثالث لمانشستر سيتي في شباك كريستال بالاس

ق60 ماتيوس نونيز يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق46 تصدي رائع من حارس بيرنلي يمنع الهدف الثاني لمانشستر سيتي

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق37 أنتوني يسجل هدف التعادل لبيرنلي بعدما استغل عرضية متقنة

ق12 جووول أول لمانشستر سيتي عن طريق ماكسيم إستيفي بالخطأ في مرماه

انطلاق المباراة

