التشكيل - بيلينجهام يقود ريال مدريد لأول مرة في الموسم.. وألفاريز أساسي مع أتليتكو

عاد جود بيلينجهام للظهور مجددا مع ريال مدريد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

ويقود بيلينجهام تشكيل ريال مدريد أمام أتليتكو في دربي العاصمة الإسبانية مدريد.

في المقابل يعتمد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على مواطنه جوليان ألفاريز في قيادة هجومه أمام الفريق الملكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتليتكو كالتالي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – دين هاوسن – ألفارو كاريراس

الوسط: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام

الهجوم: أردا جولر – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

فيما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: ماركوس لورينتي - روبن لو نورماند - كليمون لونجليه - هانكو

الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - كوكي.

الهجوم: نيكو جونزاليس - أليكساندر سورلوث - خوليان ألفاريز.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يأتي أتليتكو في المركز الـ9 برصيد 9 نقاط.