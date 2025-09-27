مورينيو: الذهاب إلى ستامفورد بريدج؟ أنا جزء من تاريخ تشيلسي

وصف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذهاب إلى ملعب ستانفورد بريدج لمواجهة تشيلسي فريقه السابق بالعودة إلى الديار.

ويلعب بنفيكا بقيادة مورينيو ضد تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة أبولا البرتغالية:"الذهاب إلى ستامفورد بريدج سيكون بمثابة العودة إلى الديار".

وأضاف "إنه الملعب الذي فزت فيه بـ 3 ألقاب للدوري الإنجليزي".

وأتم البرتغالي "أنا جزء من تاريخ تشيلسي، وتشيلسي جزء من تاريخي".

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا مؤخرا خلفا لمواطنه برونو لاج.

بنفيكا خسر على يد كارباج الأذربيجاني 3-2 في الجولة الأولى من دوري الأبطال.

بينما خسر تشيلسي 3-1 على يد بايرن ميونيخ في الجولة ذاتها.

وتولى جوزيه مورينيو تدريب تشيلسي في فترتين الأولى من 2004 إلى 2007، والثانية من 2013 إلى 2015وحصد معه العديد من الألقاب.

وقاد مورينيو تشيلسي للفوز بثماني بطولات، منها 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة، ودرع الاتحاد الإنجليزي.