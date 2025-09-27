فليك: لامين سيحصل على دقائق ضد سوسيداد.. والإصابات جزء من عملي

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 14:45

كتب : FilGoal

فليك - برشلونة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على أن لامين يامال لاعب الفريق سيحصل على دقائق ضد سوسيداد.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريال سوسيداد يملك طريقة لعب واضحة، هم يريدون بناء اللعب من الخلف وفي الأمام لديهم مهاجم رائع، إنهم أقوياء لكننا أيضا نملك لاعبين جيدين وهذه فرصة لنظهر مدى قوتنا".

وواصل "غياب جوان جارسيا ليس جميلا لأنه كان يبلي جيدا ولكنه أصيب في الدقائق الأخيرة ضد أوفييدو، والآن عاد تشيزني الذي حضر عندما فزنا بـ 3 ألقاب معه وهو حارس رائع وشخص رائع وليس لدي أي شكوك حوله".

وكشف "سواء كان سيلعب بشكل أساسي أو بديل سيحصل لامين على دقائق ضد سوسيداد بكل تأكيد".

وعن إمكانية استدعاء لامين للمنتخب من جديد قال: "هذا ليس عملي، إنها مهمة مدرب منتخب إسبانيا وإذا كان سيستدعيه فهذا قراره".

وتابع "نركز دائما على المباراة المقبلة، الآن سنواجه سوسيداد ثم سنحضر لمباراة باريس ونريد أن نظهر للجماهير نفس الطريقة التي لعبنا بها الموسم الماضي بغض النظر عن الإصابات التي لدينا".

وأضاف "أتمنى أن يكون مونتجويك في حالة جيدة، أنا متأكد ان العاملين على الملعب أبلوا جيدا وأنهوا الأمور بسرعة وسنرى ذلك يوم الغد".

وأتم "الإصابات جزء من عملي كمدرب وخصوصا في برشلونة هذا يحدث كثيرا، وأنا أحب تلك التحديات وأعتقد أننا نملك فريقا رائعا ولدينا لاعبين من الشباب، ولكننا نركز دائما على ما نملك وعلينا أن نتصرف على ذلك النحو".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

برشلونة هانز فليك الدوري الإسباني لامين يامال
