ماركا: اتصال مورينيو يعيد حسابات كريم بنزيمة

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 14:34

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا في التعاون مجددا مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة السعودي.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب خوسيه فيليكس دياز، صحفي صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مورينيو تحدث مع بنزيمة خلال الأيام الماضية وأبدى رغبته في ضمه إلى صفوف بنفيكا،وهو ما جعل النجم الفرنسي يعيد التفكير في مستقبله الكروي.

أخبار متعلقة:
رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي الرياضية: بنزيمة يحصل على الضوء الأخضر لقيادة اتحاد جدة أمام النصر بلان يعلن عودة كريم بنزيمة أمام النصر بلان يكشف موقف بنزيمة من كلاسيكو النصر

وأوضحت التقارير ذاتها أن مورينيو يرغب في ضم بنزيمة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ولا يريد الانتظار حتى بداية الموسم المقبل.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا مؤخرا خلفا للمدرب البرتغالي برونو لاج.

وسبق لمورينيو أن درب بنزيمة في ريال مدريد خلال الفترة من 2010-2013.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري، إذ يقضي موسمه الثالث مع حامل لقب الدوي السعودي.

وفاز بنزيمة مع اتحاد جدة بلقبي الدوري السعودي وكأس ملك السعودية وكلاهما في الموسم الماضي.

بنفيكا بنزيمة مورينيو
نرشح لكم
رقم تاريخي لـ هالاند.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية رقم قياسي سلبي حققه مدافع بيرنلي في الدوري الإنجليزي الدوري الألماني - دورتموند يواصل مزاحمة بايرن.. وليفركوزن يضرب سانت باولي بثنائية مدرب برينتفورد: الآن العالم بدأ يعرف إيجور تياجو بعدا سجل في يونايتد ثنائية أموريم: لست قلقا على مستقبلي.. والكرات الثابتة لبرينتفورد بمثابة اليانصيب وست هام يعلن تعيين نونو سانتو مديرا فنيا للفريق بسبب حالة طبية.. توقف مباراة كريستال بالاس وليفربول مباشر الدوري الإسباني - أتلتيكو (4)-(2) ريال مدريد.. جوووول رااااائع
أخر الأخبار
رقم تاريخي لـ هالاند.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية دقيقة | الكرة الأوروبية
رقم قياسي سلبي حققه مدافع بيرنلي في الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الألماني - دورتموند يواصل مزاحمة بايرن.. وليفركوزن يضرب سانت باولي بثنائية 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب برينتفورد: الآن العالم بدأ يعرف إيجور تياجو بعدا سجل في يونايتد ثنائية 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد جراحة ناجحة.. بسيوني يعود للتواجد على مقاعد بدلاء حرس الحدود 42 دقيقة | الدوري المصري
أموريم: لست قلقا على مستقبلي.. والكرات الثابتة لبرينتفورد بمثابة اليانصيب 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع عبد القادر.. وموقف اللاعب ساعة | الدوري المصري
وست هام يعلن تعيين نونو سانتو مديرا فنيا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514189/ماركا-اتصال-مورينيو-يعيد-حسابات-كريم-بنزيمة