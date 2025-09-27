ماركا: اتصال مورينيو يعيد حسابات كريم بنزيمة

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا في التعاون مجددا مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة السعودي.

وبحسب خوسيه فيليكس دياز، صحفي صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مورينيو تحدث مع بنزيمة خلال الأيام الماضية وأبدى رغبته في ضمه إلى صفوف بنفيكا،وهو ما جعل النجم الفرنسي يعيد التفكير في مستقبله الكروي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن مورينيو يرغب في ضم بنزيمة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ولا يريد الانتظار حتى بداية الموسم المقبل.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا مؤخرا خلفا للمدرب البرتغالي برونو لاج.

وسبق لمورينيو أن درب بنزيمة في ريال مدريد خلال الفترة من 2010-2013.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري، إذ يقضي موسمه الثالث مع حامل لقب الدوي السعودي.

وفاز بنزيمة مع اتحاد جدة بلقبي الدوري السعودي وكأس ملك السعودية وكلاهما في الموسم الماضي.