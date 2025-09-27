حطم رقم حمد الله.. رونالدو هدافا تاريخيا للنصر في الدوري السعودي

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافا تاريخيا لنادي النصر في مسابقة الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفا في فوز النصر الثمين على حساب اتحاد جدة 2-0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وبهذا الهدف وصل رونالدو إلى الهدف رقم 78 مع النصر في الدوري السعودي.

وحطم رونالدو الرقم المسجل باسم المغربي عبد الرازق حمد الله لاعب النصر السابق والشباب الحالي.

وسجل حمد الله 77 هدفا بقميص النصر في الدوري قبل انتقاله إلى اتحاد جدة ثم الشباب.

كما رفع رونالدو رصيده من الأهداف في مسيرته إلى الرقم 946 ليقترب خطوة نحو تحقيق حلمه بتسجيل 1000 هدف.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

ساديو ماني ورونالدو سجلا هدفي النصر في شباك اتحاد جدة.

الفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.