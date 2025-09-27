تقرير: اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع سيرجيو كونسيساو

اقترب نادي اتحاد جدة السعودي من التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بحسب تقارير صحفية سعودية.

وخسر اتحاد جدة أمام النصر 2-0 في كلاسيكو الجولة الرابعة من الدوري السعودي، ليزيز الضغط الجماهيري على الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق.

وبحسب صحيفة المدينة السعودية، فإن اتحاد جدة اقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتدريب الفريق بدلا من الفرنسي لوران بلان.

بلان قاد الاتحاد للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري جعلت مستقبل المدرب الفرنسي في مهب الريح.

وانفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

لفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.