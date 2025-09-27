فريقا كهربا وعموري.. شجار عنيف بعد فوز الكويت على القادسية

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

كهربا - القادسية الكويتي

حقق الكويت الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف في الدوري الكويتي.

المباراة شهدت مشاركة الثنائي المصري عمرو عبد الفتاح "عموري" بصفوف الكويت ومحمود عبد المنعم "كهربا" مع القادسية.

سجل ثنائية الكويت كل من محمد مرهوب وطه ياسين الخنيسي، بينما أحرز بدر المطوع هدف القادسية الوحيد.

عقب المباراة نشب شجار عنيف بين عناصر من الفريقين امتد إلى الاعتداء بالأيدي واستوجب تدخل الشرطة.

ولم يتدخل أي من الثنائي المصري في أحداث الشجار.

وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عقب المباراة إحالة كل من تسبب في تلك الأحداث إلى لجنة الانضباط وتوقيع أشد العقوبات عليهم وفقا للوائح.

وانفرد الكويت بصدارة جدول الترتيب بوصوله للنقطة العاشرة، بينما توقف رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز الثاني.

الكويت القادسية كهربا الدوري الكويتي
