"ستلتقي طرقنا في المستقبل".. رسالة من بيدري إلى بوسكيتس بعد اعتزاله

أرسل بيدري لاعب برشلونة رسالة وداعية إلى سيرخيو بوسكيت لاعب إنتر ميامي عقب قرار اعتزاله.

بيدري النادي : برشلونة سيرخيو بوسكيتس النادي : إنتر ميامي

وأعلن بوسكيتس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي بالدوري الأمريكي.

وكتب بيدري عبر حسابه على إنستجرام: "كنت أعلم أن تلك اللحظة ستأتي رغم صعوبة تقبلها، أنت تعلن اعتزالك ولكن ما قدمته سيظل للأبد وكذل رؤيتك في برشلونة وفي الحياة التي حظيت بفرصة مشاركتها معك طوال 3 سنوات".

"أنا مقتنع بأن طرقنا ستلتقي مجددا في المستقبل يا صديقي وإلى أن يحين ذلك استمتع بحياتك الجديدة ولا تشك في لحظة أنني وعائلتي نتمنى لك كل الخير".

وسبق لبيدري وبوسكيتس اللعب سويا في برشلونة لمدة 3 مواسم قبل رحيل الاخير إلى إنتر ميامي.

وكشف نادي إنتر ميامي عبر موقعه أن بوسكيتس سيعتزل بنهاية مشوار الفريق في الدوري الأمريكي هذا الموسم، وهو ما يعني تعليق حذائه قبل نهاية العام الجاري.

صاحب الـ 37 عاما سبق أن ألمح لاعتزاله بنهاية الموسم الجاري مع نهاية تعاقده مع إنتر ميامي وهو ما حدث بالفعل.

وخاض بوسكيتس هذا الموسم 45 مباراة صنع خلالها 10 أهداف، وإجمالا خاض مع الفريق الوردي خلال 3 مواسم مع إنتر ميامي خاض 105 مباراة سجل هدفا وحيدا وتوج بلقبي درع المشجعين وكأس الدوريات.

وبدأ الإسباني مسيرته في برشلونة حيث نشأ وتدرج وصولا للفريق الأول وخلال مسيرة طويلة ظفرت بـ 34 لقبا من بينها 9 ألقاب للدوري الإسباني و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية.

وشكّل بوسكيتس ثلاثية تاريخية في وسط برشلونة رفقة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، وخاض 722 مباراة بقميص الفريق الكتالوني.

ومع منتخب إسبانيا خاض 134 مباراة وكان عنصرا أساسيا في التتويج بلقبي كأس العالم 2010 ويورو 2012.

وضمن بالفعل إنتر ميامي تأهله إلى مرحلة كأس الدوري الأمريكي للمنافسة على اللقب، إذ يحتل حاليا المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 55 نقطة ومتبقي له 5 مباريات.

وتقام مباريات مرحلة كأس الدوري الأمريكي بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية لحسم الفائز بلقب الدوري الأمريكي لموسم 2025.