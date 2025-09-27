هاري كين يرد على إمكانية عودته للدوري الإنجليزي

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ - تشيلسي

شدد هاري كين لاعب بايرن ميونيخ على سعادته بالتواجد مع الفريق الألماني.

وفاز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن بأربعة أهداف دون رد في الدوري الألماني.

وسجل كين هدفين ليصل إلى الهدف رقم 100 بقميص بايرن ميونيخ.

وقال كين في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "التجديد مع بايرن هو شيء يمكن الحديث عنه، يتبقى في عقدي موسمين تقريبا ولذلك ليس هناك سبب للقلق، أعتقد أنهم سعداء معي وأنا سعيد معهم".

وواصل "تحطيم رقم ألان شيرار في الدوري الإنجليزي؟ هذا ليس في ذهني حقا، عندما تركت إنجلترا فكرت في أنني ربما قد أعود لكسر ذلك الرقم ولكن منذ قدومي إلى بايرن وأنا أستمتع باللعب في ذلك المستوى".

وتابع "سعيد جدا في بايرن ميونيخ، أعلم أن هناك الكثير من الأحاديث تقال عني وهذا طبيعي لأن عقدي يتبقى فيه عدد سنوات قليلة وأنا أقوم بعمل جيد وأعتقد أن ذلك أشبه بالمجاملة، ولكن كل ما أستطيع قوله هو أنني سعيد في بايرن ميونيخ وعائلتي سعيدة".

وأضاف "لم نتحدث عن تمديد العقد بعد ولكن أنا لست في عامي الأخير وفي موقف جيد والنادي في موقف جيد".

وأتم "تلك المحادثات عن التجديد قد تحدث وعندما تبدأ ستكون المحادثات منفتحة وصادقة حول موقعي ومستقبل النادي، كل ما أستطيع أن أقوله هو اننا في الاتجاه الصحيح وأنا سعيد بذلك".

وينتهي تعاقد كين مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل، وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية عودته للدوري الإنجليزي عقب نهاية الموسم الحالي.

بايرن ميونيخ هاري كين الدوري الألماني
