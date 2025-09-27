مواعيد مباريات السبت 27 سبتمبر - دربي مدريد.. والدوري المصري

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 10:46

كتب : FilGoal

يانيك كاراسكو - ريال مدريد × أتلتيكو مدريد

تنطلق اليوم مباريات الجولات الجديدة من الدوري المصري والدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 27 سبتمبر والقنوات الناقلة.

زد × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

أخبار متعلقة:
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

بيراميدز × طلائع الجيش.. 10:00 مساء - أون سبورت 1.

المصري × بتروجت.. 10:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد × مانشستر يونايتد.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليدز يونايتد × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

كريستال بالاس × ليفربول.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.

تشيلسي × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

نوتينجهام فورست × سندرلاند.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × ولفرهامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

خيتافي × ليفانتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فياريال × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

كومو × كريمونيسي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

يوفنتوس × أتالانتا.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

كالياري × إنتر.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

لوريان × موناكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

تولوز × نانت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

باريس سان جيرمان × أوكسير.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

فولفسبورج × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

سانت باولي × باير ليفركوزون.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

ماينز × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هايدنهايم × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت.. 7:30 مساء- إم بي سي أكشن.

كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

اليابان × مصر.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

ليفربول الدوري المصري المصري الدوري الإنجليزي دربي مدريد مواعيد مباريات السبت
نرشح لكم
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء مران الزمالك - تعليمات للاعبين قبل القمة.. وزيادة الحمل البدني عقوبات الجولة الثامنة.. لفت نظر لـ ياسر إبراهيم وإيقاف ثنائي الإسماعيلي مستشار الأهلي القانوني يعلن إيقاف مدحت شلبي وتحويله للتحقيق تواجد في قمة لم تكتمل وريال مدريد انفجر بسببه.. من هو أليخاندرو مونيوز حكم الدربي خبر في الجول - الإسباني مونيوز حكما لمباراة الأهلي ضد الزمالك
أخر الأخبار
مواعيد مباريات السبت 27 سبتمبر - دربي مدريد.. والدوري المصري 28 دقيقة | الدوري المصري
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية 10 ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا 11 ساعة | سعودي في الجول
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش 11 ساعة | الكرة المصرية
جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال 11 ساعة | سعودي في الجول
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال 11 ساعة | الكرة المصرية
رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي 12 ساعة | سعودي في الجول
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي 12 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514179/مواعيد-مباريات-السبت-27-سبتمبر-دربي-مدريد-والدوري-المصري