مواعيد مباريات السبت 27 سبتمبر - دربي مدريد.. والدوري المصري
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 10:46
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولات الجديدة من الدوري المصري والدوريات الأوروبية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 27 سبتمبر والقنوات الناقلة.
زد × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
بيراميدز × طلائع الجيش.. 10:00 مساء - أون سبورت 1.
المصري × بتروجت.. 10:00 مساء - أون سبورت 2.
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد × مانشستر يونايتد.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
مانشستر سيتي × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ليدز يونايتد × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
كريستال بالاس × ليفربول.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.
تشيلسي × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
نوتينجهام فورست × سندرلاند.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
توتنام × ولفرهامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
خيتافي × ليفانتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × ريال مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
فياريال × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
كومو × كريمونيسي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
يوفنتوس × أتالانتا.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
كالياري × إنتر.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
الدوري الفرنسي
لوريان × موناكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
تولوز × نانت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
باريس سان جيرمان × أوكسير.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الألماني
فولفسبورج × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
سانت باولي × باير ليفركوزون.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
ماينز × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هايدنهايم × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت.. 7:30 مساء- إم بي سي أكشن.
كأس العالم للشباب تحت 20 عاما
اليابان × مصر.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس.
