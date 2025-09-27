العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 00:23

كتب : FilGoal

هاري كين

واصل نادي بايرن ميونيخ نتائجه القوية في منافسات الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل أهداف بايرن: جوناثان تاه وكونراد لايمر وهاري كين (هدفين).

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب بعدما حقق الفوز الخامس خلال 5 جولات بالدوري الألماني.

فيما توقف رصيد بريمن عند النقطة 4 في المركز 14 بجدول ترتيب المسابقة.

وافتتح المدافع الدولي الألماني جوناثان تاه التسجيل لبايرن ميونيخ وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 22.

وعزز المهاجم الإنجليزي هاري كين تقدم بايرن ميونيخ وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وأضاف كين الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

واختتم كونراد لايمر التهديف للفاريق البافاري وأحرز الهدف الرابع لريقه عند الدقيقة 87.

