العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية

واصل نادي بايرن ميونيخ نتائجه القوية في منافسات الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل أهداف بايرن: جوناثان تاه وكونراد لايمر وهاري كين (هدفين).

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب بعدما حقق الفوز الخامس خلال 5 جولات بالدوري الألماني.

فيما توقف رصيد بريمن عند النقطة 4 في المركز 14 بجدول ترتيب المسابقة.

من جديد يتألق.. هاري كين يعزز النتيجة بالهدف الثالث لبايرن ميونخ#الدوري_الألماني #Bundesliga pic.twitter.com/g9n2l6s7L8 — MBC Action (@mbcaction) September 26, 2025

وافتتح المدافع الدولي الألماني جوناثان تاه التسجيل لبايرن ميونيخ وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 22.

وعزز المهاجم الإنجليزي هاري كين تقدم بايرن ميونيخ وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وأضاف كين الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

واختتم كونراد لايمر التهديف للفاريق البافاري وأحرز الهدف الرابع لريقه عند الدقيقة 87.