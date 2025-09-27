بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا

أوضح لوران بلان المدير الفني لاتحاد جدة أن فريقه خسر من النصر لأن خصمه أقوى منه.

انفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حسام عوار تعرض للإصابة لذلك أجبرت على إشراك فيصل الغامدي، لا أملك حلول كثير لتصحيح المشاكل الدفاعية، الحلول مرتبطة باللاعبين المتاحين ويوجد الكثير من المصابين".

وأضاف "كان بإمكاني وضع ماريو ميتاي أو سيميتش لكن لو فعلت ذلك كنت سأخسر عنصر هجومي".

وتابع "سبب الخسارة؟ لعبنا ضد فريق أقوى منا، هذه هي الحقيقة التي لا تريدون سماعها".

وأنهى حديثه "وقتي انتهى مع الاتحاد؟ السؤال جيد، هذه الخسارة الأولى منذ فترة طويلة، آخر 18 مباراة على ملعبنا انتصرنا في 17 وتعادلنا مرة واحدة، مستغرب من هذا السؤال عليك مراجعة النتائج"

الفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.