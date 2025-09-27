مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 00:05

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نادي طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الطلائع في الثامنة من مساء السبت باستاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول تريتب الدوري برصيد 11 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

لكن بيراميدز لعب 6 مباريات فقط مقابل 8 مباريات خاضها الزمالك.

في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الـ13 برصيد 9 نقاط جمعهم خلال 8 مباريات.

