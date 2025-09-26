جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال

شدد جورجي جيسوس المدير الفني للنصر أنه قبل دعوة كريستيانو رونالدو لاعب الفريق لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال والأهلي.

انفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "انتصار جيد ضد حامل اللقب وكنا أفضل، كان بإمكاننا إحراز المزيد من الأهداف، أهنئ اللاعبين والجماهير".

وأضاف "جماهير الاتحاد كانت جميلة والفرق الكبيرة يجب أن تملك مثل هذه الجماهير".

وواصل "لماذا أهدرنا العديد من الفرص؟ في كرة القدم لا يوجد لماذا أو لو، الأهم دائما الانتصار بعيدا عن الفرص التي أهدرت".

وأكد "نحن نتحسن باستمرار تكتيكيا، أعمل مع الفريق منذ 3 أشهر بينما الاتحاد لديه 3 أعوام يعمل في مشروعه".

وأنهى حديثه "عندما قبلت دعوة كريستيانو رونالدو لتدريب النصر كان الهدف هو بناء فريق يستطيع منافسة الهلال والاتحاد والأهلي، في المواسم الماضية أنهى النصر الدوري بعيدا عن الصدارة بفارق 16 نقطة و14 نقطة، بدأنا بشكل جيد ونريد مواصلة ذلك".

الفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.