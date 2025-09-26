بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 23:36

كتب : أحمد الخولي

أسامة جلال - بيراميدز ضد الترجي

كشف نادي بيراميدز تفاصيل إصابة أسامة جلال مدافع الفريق.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتعرض جلال للإصابة خلال مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة التي حمسها فريقه بنتيجة 3-0.

وقال مصطفى المنيري طببيب بيراميدز عبر مركز ناديه الإعلامي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أسامة جلال بتمزق في العضلة الخلفية".

أخبار متعلقة:
الرياضية: بعد تجدد إصابته ضد بيراميدز.. تحديد مدة غياب جالينو عن أهلي جدة كامل أبو علي: لم نفاوض السعيد وأتواصل مع الخطيب مباشرة لضم لاعبين.. وكيف أنافس بيراميدز؟ الدوري المصري - نتائج الجولة الثامنة ومواعيد التاسعة في غياب بيراميدز مهند لاشين: لا نستمع لما يقال عن بيراميدز.. وسنجتهد لمواجهة سان جيرمان في النهائي

وأضاف طبيب بيراميدز "سيتم وضع برنامج تأهيلي للاعب لتسريع عودته للملاعب.

وغادر أسامة جلال مصابا في نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي جمع بين بيراميدز والأهلي السعودي على ملعب الإنماء بجدة.

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

بيراميدز أسامة جلال
نرشح لكم
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء مران الزمالك - تعليمات للاعبين قبل القمة.. وزيادة الحمل البدني بمشاركة وتسجيل حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على أم صلال منتخب الشباب يتفقد ملعب مباراة اليابان في كأس العالم عقوبات الجولة الثامنة.. لفت نظر لـ ياسر إبراهيم وإيقاف ثنائي الإسماعيلي مستشار الأهلي القانوني يعلن إيقاف مدحت شلبي وتحويله للتحقيق تواجد في قمة لم تكتمل وريال مدريد انفجر بسببه.. من هو أليخاندرو مونيوز حكم الدربي
أخر الأخبار
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا 4 ساعة | سعودي في الجول
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش 4 ساعة | الكرة المصرية
جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال 5 ساعة | سعودي في الجول
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال 5 ساعة | الكرة المصرية
رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي 5 ساعة | سعودي في الجول
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري 6 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514174/بيراميدز-يكشف-تفاصيل-إصابة-أسامة-جلال