بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال

كشف نادي بيراميدز تفاصيل إصابة أسامة جلال مدافع الفريق.

وتعرض جلال للإصابة خلال مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة التي حمسها فريقه بنتيجة 3-0.

وقال مصطفى المنيري طببيب بيراميدز عبر مركز ناديه الإعلامي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أسامة جلال بتمزق في العضلة الخلفية".

وأضاف طبيب بيراميدز "سيتم وضع برنامج تأهيلي للاعب لتسريع عودته للملاعب.

وغادر أسامة جلال مصابا في نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي جمع بين بيراميدز والأهلي السعودي على ملعب الإنماء بجدة.

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.