رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي

انفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

وسجل ساديو ماني وكريستيانو رونالدو هدفي نادي النصر في شباك اتحاد جدة.

الفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.

الثأر من بنزيمة

رونالدو استطاع الثار من وميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيمة.

بنزيمة قاد اتحاد جدة للفوز على النصر بالموسم المنصرم ذهابا وإيابا.

النجم البرتغالي استطاع الثأر من هزيمتي الموسم المنصرم وقاد فريقه لصدارة الدوري.

وصف المباراة

بدأ نادي النصر المباراة بقوة عن طريق انطلاقات الجناح السريع كينجسلي كومان من الجانب الأيمن.

وأرسل كومان عرضية خطيرة مرت أمام رونالدو من داخل منطقة الجزاء.

وعاد كومان ليرسل عرضية جديدة أسكنها ساديو ماني الشباك ببراعة في الدقيقة التاسعة محرزا الهدف الأول للنصر.

video:1

ورد الاتحاد بانطلاقة سريعة من كريم بنزيمة وعرضية في اتجاه بيرجوين الذي سدد في دفاعات النصر وأهدر هدف محقق.

وبعرضية جديدة في الدقيقة 35 سجل رونالدو الهدف الثاني بضربة رأسية متقنة هزت شباك الحارس رايكوفيتش.

video:2

ومع بداية الشوط الثاني حاول الاتحاد تقليص الفارق عن طريق الثنائي موسى ديابي وكريم بنزيمة.

واستلم بنزيمة الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكن بنتو حارس النصر تصدى لها ببراعة.

وانطلق نواف بوشل لاعب النصر وأرسل عرضية أرضية لرونالدو الذي وضع الكرة عالية واهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث.

وقل صافرة النهائية أهدر موسى ديابي فرصة جديدة لتسجيل أول أهدف الاتحاد في المباراة.