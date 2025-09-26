مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

نيكو أوريلي - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد نيكو أوريلي لاعب الفريق.

وأشار النادي إلى أن مدة التعاقد تمتد حتى 2030.

وتأسس الظهير الأيسر الإنجليزي في أكاديمية مانشستر سيتي وظل يتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى لعب للفريق الأول في العام الماضي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في 6 مباريات خلال الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع.

وإجمالا لعب أوريلي 27 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد في تمام الخامسة مساء السبت.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما يحل بيرنلي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي نيكو أوريلي
