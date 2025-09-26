خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء

كثف النادي الأهلي محاولاته للتعاقد مع المدرب البرتغالي برونو لاج للموافقة على تولي تدريبه.

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يكثف مفاوضاته لإتمام الاتفاق مع برونو لاج، وإذا لم تُكلل بالنجاح خلال الأيام المقبلة، سيتجه إلى الخيارات البديلة.

ووضع الأهلي الثلاثي: الدنماركي توماس توماسبرج، والسويسري أورس فيشر، والتركي فاتح تريم كخيارات بديلة في حال فشل الاتفاق مع برونو لاج.

توماس توماسبرج هو مدرب ميتلاند الدنماركي ورحل عن صفوفه بداية الشهر الجاري وسبق له التتويج بلقبي الدوري والكأس بالدنمارك.

وسبق لتوماس توماسبرج تدريب إمام عاشور عندما كان لاعبا في ميتلاند قبل انتقاله إلى الأهلي.

الأهلي أعاد فتح باب المفاوضات مع السويسري أورس فيشر مدرب يونيون برلين السابق بعدما توقفت المفاوضات بالأيام الماضية.

كما ظهر التركي المخضرم فاتح تريم ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي، بعدما خاض تجارب طويلة مع جالاتا سراي التركي وميلان وفيورنتينا بالدوري الإيطالي والشباب السعودي.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي.

وأقيل لاج من تدريب بنفيكا وتولى جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه.

وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.

ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.