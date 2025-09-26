مؤتمر أموريم: مباراة برينتفورد من الأهم لـ مانشستر يونايتد

وصف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن مباراة فريقه ضد برينتفورد تعد من الأهم بالنسبة للفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "ليساندرو مارتينيز خارج قائمة الفريق، وكاسيميرو لن يتواجد بسبب الإيقاف، ويغيب أماد ديالو بسبب وفاة أحد أفراد عائلته".

وأضاف "من المهم أن نشعر بأننا بحاجة للفوز مهما كان، علينا أن نبدأ ضد برينتفورد بالطريقة ذاتها أمام أرسنال وبيرنلي".

وأكمل "علينا أن نتعامل مع كل مباراة على أنها الأخيرة، لقاء برينتفورد هو من أهم المباريات منذ وقت طويل بالنسبة لمانشستر يونايتد".

وأنهى حديثه "براين مبومو يتحدث كثيرا لمساعدة الفريق ولا يتوقف عن الركض في المباريات ودائما ما يكون حاضرا".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي برينتفورد في المركز الـ 17 برصيد 4 نقاط.