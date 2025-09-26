كرة يد - الأهلي يسحق جامعة سيدني في كأس العالم للأندية.. ويواجه الرباعي المصري

بدأ الأهلي مسيرته في كأس العالم للأندية بفوز ساحق على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 20-8.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة جامعة سيدني الأسترالي وفيزبريم المجري.

ويلتقي سيدني مع فيزبريم يوم السبت 27 سبتمبر.

بينما يلتقي الأهلي مع فيزبريم يوم الأحد 28 سبتمبر.

على الجانب الآخر افتتح الزمالك البطولة بالفوز على منافسه هانديبول تاوباتي البرازيلي 26-24 في افتتاح دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة رفقة تاوباتي وبرشلونة.

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

بينما ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

وتقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وتضم البطولة 9 فرق بينهم الأهلي والزمالك، إذ صعد الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، بينما يمثل الزمالك الدولة المستضيفة.

كما يشارك فريق فيزبريم المجري حامل لقب النسخة الماضية، وهذه المرة وهو يضم بين صفوفه رباعي مصري.

إذ يقود الفريق المجري كل من يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وعلي زين وأحمد عادل "دولا".