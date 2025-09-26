كرة يد - الأهلي يسحق جامعة سيدني في كأس العالم للأندية.. ويواجه الرباعي المصري

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

الأهلي ضد جامعة سيدني - كرة يد

بدأ الأهلي مسيرته في كأس العالم للأندية بفوز ساحق على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 20-8.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة جامعة سيدني الأسترالي وفيزبريم المجري.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الزمالك يتخطى عقبة تاوباتي في كأس العالم للأندية قبل مواجهة برشلونة كرة يد - 10 أهداف مصرية بفوز فيزبريم بالجولة الثالثة من أبطال أوروبا.. وخسارة لشبونة في غياب علي كرة يد - انتصارات مصرية في الجولة الثانية بـ دوري أبطال أوروبا كرة يد - فريدة الشرقاوي تتوج بلقب سوبر سيدات كوسوفو مع إستوج

ويلتقي سيدني مع فيزبريم يوم السبت 27 سبتمبر.

بينما يلتقي الأهلي مع فيزبريم يوم الأحد 28 سبتمبر.

على الجانب الآخر افتتح الزمالك البطولة بالفوز على منافسه هانديبول تاوباتي البرازيلي 26-24 في افتتاح دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة رفقة تاوباتي وبرشلونة.

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

بينما ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

وتقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وتضم البطولة 9 فرق بينهم الأهلي والزمالك، إذ صعد الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، بينما يمثل الزمالك الدولة المستضيفة.

كما يشارك فريق فيزبريم المجري حامل لقب النسخة الماضية، وهذه المرة وهو يضم بين صفوفه رباعي مصري.

إذ يقود الفريق المجري كل من يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وعلي زين وأحمد عادل "دولا".

الأهلي كأس العالم للأندية جامعة سيدني الأهلي كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يتخطى عقبة تاوباتي في كأس العالم للأندية قبل مواجهة برشلونة كرة يد - 10 أهداف مصرية بفوز فيزبريم بالجولة الثالثة من أبطال أوروبا.. وخسارة لشبونة في غياب علي كرة يد - انتصارات مصرية في الجولة الثانية بـ دوري أبطال أوروبا شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك كرة يد - فريدة الشرقاوي تتوج بلقب سوبر سيدات كوسوفو مع إستوج كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية كرة يد - خسارة باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا من حامل اللقب.. وخالد وليد يفوز
أخر الأخبار
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا ساعة | سعودي في الجول
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال 2 ساعة | الكرة المصرية
رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514168/كرة-يد-الأهلي-يسحق-جامعة-سيدني-في-كأس-العالم-للأندية-ويواجه-الرباعي-المصري