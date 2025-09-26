مران الزمالك - تعليمات للاعبين قبل القمة.. وزيادة الحمل البدني

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 21:48

كتب : إبراهيم رمضان

يانيك فيريرا - الزمالك

أعطى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بعض التعليمات للاعبيه خلال مران الفريق قبل مواجهة الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز الاثنين المقبل.

وأقيم مران الزمالك على ملعب الكلية الحربية.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين للحديث عن أهمية مباراة الأهلي وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز.

وشرح فيريرا العديد من الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات.

ومنح فيريرا للاعبيه بعض التعليمات التي تتعلق بأدوار مل منهم داخل الملعب في ختام الجلسة.

وحرص فيريرا على زيادة الحمل البدني خلال المران، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز السادس برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.

يانيك فيريرا الزمالك الأهلي الدوري المصري
