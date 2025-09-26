انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(2) النصر... حسم الصدارة

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

رونالدو - بنزيمة - الدوري السعودي

يقدم لكم ـFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد النصر بالدوري السعودي.

ويلعب اتحاد جدة ضد النصر ضمن كلاسيكو الجولة الرابعة بالدوري السعودي.

لمتابعة مباراة اتحاد جدة ضد النصر دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90 عبد الرحمن غريب يهدر رصة تسجيل الهدف الثالث للنصر والمرمى خالي.

ق70 بنزيمة يهدر فرصة هدف محقق للاتحاد

ق57 رونالدو يهدر فرصة هدف محقق بعد تمريرة نواف بوشل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 رونالدو يسجل الهدف الثاني برأسية رائعة

ق16 تمريرة بينية من بنزيمة في اتجاه برجوين المنفرد بالمرمى لكن بينتو حارس النصر يتصدى

ق13 رونالدو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني للنصر بعد انفراد تام بالمرمى

ق10 عرضية متقنة من كينجسلي كومان في اتجاه ساديو ماني الذي سدد بقوة في شباك الاتحاد

ق7 انطلاقة رائعة من بنزيمة وعرضية في اتجاه برجوين الذي أهدر فرصة هدف مؤكد

ق3 جواو فيليكيس يهدر فرصة تسجيل هدف محقق للنصر

انطلاق المباراة

