انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(2) النصر... حسم الصدارة

نهاية المباراة

ق90 عبد الرحمن غريب يهدر رصة تسجيل الهدف الثالث للنصر والمرمى خالي.

ق70 بنزيمة يهدر فرصة هدف محقق للاتحاد

ق57 رونالدو يهدر فرصة هدف محقق بعد تمريرة نواف بوشل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 رونالدو يسجل الهدف الثاني برأسية رائعة

ق16 تمريرة بينية من بنزيمة في اتجاه برجوين المنفرد بالمرمى لكن بينتو حارس النصر يتصدى

ق13 رونالدو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني للنصر بعد انفراد تام بالمرمى

ق10 عرضية متقنة من كينجسلي كومان في اتجاه ساديو ماني الذي سدد بقوة في شباك الاتحاد

ق7 انطلاقة رائعة من بنزيمة وعرضية في اتجاه برجوين الذي أهدر فرصة هدف مؤكد

ق3 جواو فيليكيس يهدر فرصة تسجيل هدف محقق للنصر

انطلاق المباراة