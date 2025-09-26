كرة نسائية - منتخب مصر تحت 20 عاما يقسو على غينيا الإستوائية بثلاثية في تصفيات كأس العالم

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما

تأهل منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما للدور الثالث من تصفيات كأس العالم بالفوز على غينيا الاستوائية.

وفاز منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما على غينيا الاستوائية 3-0 ضمن جولة الإياب.

وأقيمت المباراة اليوم الجمعة في إياب المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات 2026.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز منتخب غينيا الإستوائية بهدف دون رد.

واستضاف استاد الدافع الجوي مباراة منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما ضد غينيا الاستوائية.

وتستضيف بولندا النسخة المقبلة من كأس العالم للشابات تحت 20 عاما.

وتقام البطولة في الفترة من 5 إلى 27 سبتمبر 2026.

