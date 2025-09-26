بمشاركة وتسجيل حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على أم صلال

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

فاز فريق الوكرة على منافسه أم صلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري القطري.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي رفقة فريقه الوكرة وسجل هدفا.

ويقود الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي والزمالك تدريب أم صلال.

ولم يتدرب حمدي فتحي تحت قيادة كارتيرون من قبل.

وحصل الأنجولي جيلسون دالا لاعب الوكرة على جائزة رجل المباراة.

وعاد الوكرة للفوز بعد 4 مباريات متتالية دون تحقيق الانتصار إذ خسر أمام العربي والأهلي والريان بينما تعادل مع السد.

وافتتح حمدي فتحي النتيجة في الدقيقة 54 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل كريستو جونزاليز في الدقيقة 62.

وتقدم دالا مرة أخرى للوكرة في الدقيقة 78 قبل أن يسجل بشكل ذاتي ليتعادل أم صلال في الدقيقة 87.

وأحرز دالا هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز وصل أم صلال للنقطة الـ 11 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري.

بينما تجمد رصيد أم صلال عند النقطة السادسة في المركز التاسع.

