دوري المحترفين.. 3 انتصارات لبروكسي ومسار والترسانة

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 20:28

كتب : رضا السنباطي

دوري المحترفين

أقيمت اليوم الجمعة 3 مباريات في ختام الجولة السادسة لمنافسات دوري المحترفين

وانتصر بروكسي على لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة شهدت تسجيل 5 أهداف.

سجل لبروكسي عمرو بركات ومحمد حمودة وكامل كابوريا.

فيما سجل لنادي لافيينا عبد الرحمن عبودة وكريم عمر.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بروكسي إلى 12 نقطة في المركز الثالث

وبهدفين دون رد خسر طنطا أمام مسار، وسجل لمسار سمير بلية وجودين ليرتفع رصيد مسار إلى 8 نقاط.

وجاءت نتائج مباريات اليوم:

بروكسي 3-2 لافيينا

مسار 2-0 طنطا

الترسانة 1-0 أسوان.

