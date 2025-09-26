التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وعودة بنزيمة

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - رونالدو - النصر - الاتحاد

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم النصر خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

في المقابل عاد الفرنسي كريم بنزيمة ليقادة اتحاد جدة بعدما غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في الدفاع: أيمن يحيى- إينيجو مارتينيز- محمد سيماكان- نواف بوشل

في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري- ساديو ماني

في الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو- كينجسلي كومان.

Image

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر كالتالي:

الحارس: حامد الشنقيطي.

الدفاع: أحمد الجليدان - سعد آل موسى - دانيلو بيريرا - معاذ فقيهي

الوسط: نجولو كانتي - حسام عوار - فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيمة - ستيفن بيرجفين.

Image

رونالدو بنزيمة الدوري السعودي
