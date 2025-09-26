الكويت تستضيف السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا

أعلنت رابطة الأندية الفرنسية استضافة الكويت مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 8 يناير المقبل.

ونافست الكويت كل من سلطنة عمان وكوت ديفوار، لكن تمكنت الكويت من الفوز باستضافة البطولة للمرة الأولى.

وكان من المقرر أن تقام المباراة قبل بداية الموسم الحالي إلا أن ارتباط باريس سان جيرمان بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا والسوبر الأوروبي ضد توتنام أجلت البطولة.

وكان باريس سان جيرمان قد توج ببطولة الدوري الفرنسي والكأس في الموسم الماضي إذ سيطر محليا بشكل تام.

وخسر باريس سان جيرمان من غريمه مارسيليا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي بهدف دون رد.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالتساوي مع موناكو وليون وستراسبورج برصيد 12 نقطة.