الكويت تستضيف السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

مارسيليا - باريس سان جيرمان

أعلنت رابطة الأندية الفرنسية استضافة الكويت مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 8 يناير المقبل.

ونافست الكويت كل من سلطنة عمان وكوت ديفوار، لكن تمكنت الكويت من الفوز باستضافة البطولة للمرة الأولى.

أخبار متعلقة:
باريس سان جيرمان يعلن غياب ماركينيوس عدة أسابيع الكرة الذهبية - أول فرنسي.. باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل فريق في العالم سيتعارض مع حفل الكرة الذهبية.. تحديد الموعد الجديد لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام

وكان من المقرر أن تقام المباراة قبل بداية الموسم الحالي إلا أن ارتباط باريس سان جيرمان بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا والسوبر الأوروبي ضد توتنام أجلت البطولة.

وكان باريس سان جيرمان قد توج ببطولة الدوري الفرنسي والكأس في الموسم الماضي إذ سيطر محليا بشكل تام.

وخسر باريس سان جيرمان من غريمه مارسيليا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي بهدف دون رد.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالتساوي مع موناكو وليون وستراسبورج برصيد 12 نقطة.

مارسيليا باريس سان جيرمان الكويت السوبر الفرنسي
نرشح لكم
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي مؤتمر أموريم: مباراة برينتفورد من الأهم لـ مانشستر يونايتد الكرة الذهبية - الكشف عن عدد نقاط محمد صلاح.. والفارق بين ديمبيلي ويامال برشلونة يعلن خضوع جوان جارسيا لعملية جراحية.. وموعد عودته برشلونة يعلن تفاصيل إصابة رافينيا ومدة غيابه تواجد في قمة لم تكتمل وريال مدريد انفجر بسببه.. من هو أليخاندرو مونيوز حكم الدربي مؤتمر ألونسو: تطورنا في اللعب بدون الكرة.. والترتيب ليس مهما في الدربي
أخر الأخبار
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا ساعة | سعودي في الجول
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش 2 ساعة | الكرة المصرية
جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال 2 ساعة | الكرة المصرية
رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514160/الكويت-تستضيف-السوبر-الفرنسي-بين-باريس-سان-جيرمان-ومارسيليا