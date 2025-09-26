منتخب الشباب يتفقد ملعب مباراة اليابان في كأس العالم

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - منتخب الشباب

تفقد لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة وجهازهم الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني بتفقد أرضية الاستاد الوطني "خوليو مارتنيز" بمدينة سانتياجو بتشيلي.

ويستضيف الاستاد الوطني لقاء مصر واليابان غدا السبت في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت تشيلي.

وتقام المباراة ضمن مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم التي تقام خلال الفترة من 27سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

واستمرت جولة اللاعبين على أرضية ملعب المباراة نحو 30 دقيقة وبدأوها بقراءة فاتحة القرآن الكريم في منتصف الملعب، ثم قاموا بالمشي فرادى وجماعات.

جاء ذلك عقب انتهاء المنتخب من تدريبه الأساسي الذى خاضه على ملعب آخر يبعد عن ملعب المباراة نحو 20 دقيقة.

وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل التي استقر عليها الجهاز الفني.

كما قدم حماده أنور مدير المنتخب، ومساعده أحمد سامي الإداري، بعض التسجيلات الخاصة بمباريات لمنتخب اليابان التي قاموا بجمعها.

منتخب الشباب كأس العالم للشباب
نرشح لكم
منتخب الشباب يؤدي المران الأخير قبل مواجهة اليابان في افتتاحية كأس العالم حكم أرجنتيني يدير مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب خبر في الجول - صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة استعدادا للقاء جيبوتي ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي حلمي طولان: إعداد المنتخب المشارك في كأس العرب يسير بنجاح.. ونواجه الجزائر في نوفمبر كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر خبر في الجول – الإمارات تقترب من استضافة معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم في الجول يكشف برنامج منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء 7 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أموريم: مباراة برينتفورد من الأهم لـ مانشستر يونايتد 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يسحق جامعة سيدني في كأس العالم للأندية.. ويواجه الرباعي المصري 17 دقيقة | كرة يد
مران الزمالك - تعليمات للاعبين قبل القمة.. وزيادة الحمل البدني 51 دقيقة | الدوري المصري
الكرة الذهبية - الكشف عن عدد نقاط محمد صلاح.. والفارق بين ديمبيلي ويامال ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(2) النصر... هدف خرافي يضيع من بنزيمة ساعة | سعودي في الجول
كرة نسائية - منتخب مصر تحت 20 عاما يقسو على غينيا الإستوائية بثلاثية في تصفيات كأس العالم ساعة | رياضة نسائية
بمشاركة وتسجيل حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على أم صلال ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514159/منتخب-الشباب-يتفقد-ملعب-مباراة-اليابان-في-كأس-العالم