منتخب الشباب يتفقد ملعب مباراة اليابان في كأس العالم

تفقد لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة وجهازهم الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني بتفقد أرضية الاستاد الوطني "خوليو مارتنيز" بمدينة سانتياجو بتشيلي.

ويستضيف الاستاد الوطني لقاء مصر واليابان غدا السبت في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت تشيلي.

وتقام المباراة ضمن مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم التي تقام خلال الفترة من 27سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

واستمرت جولة اللاعبين على أرضية ملعب المباراة نحو 30 دقيقة وبدأوها بقراءة فاتحة القرآن الكريم في منتصف الملعب، ثم قاموا بالمشي فرادى وجماعات.

جاء ذلك عقب انتهاء المنتخب من تدريبه الأساسي الذى خاضه على ملعب آخر يبعد عن ملعب المباراة نحو 20 دقيقة.

وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل التي استقر عليها الجهاز الفني.

كما قدم حماده أنور مدير المنتخب، ومساعده أحمد سامي الإداري، بعض التسجيلات الخاصة بمباريات لمنتخب اليابان التي قاموا بجمعها.