كرة يد - الزمالك يتخطى عقبة تاوباتي في كأس العالم للأندية قبل مواجهة برشلونة

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة اليد على منافسه هانديبول تاوباتي البرازيلي 26-24 في افتتاح دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف مصر البطولة التي تقام في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، بمشاركة تسعة أندية.

ويعد أحمد الأحمر أكثر من سجل أهداف في المباراة برصيد 5 أهداف بالتساوي مع زميله جمال محمود وجابرييل دوس سانتوس لاعب تاوباتي.

وحصل بيجاد مروان لاعب الزمالك على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على الـ 3 نقاط بينما تجمد رصيد تاوباتي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه برشلونة في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة رفقة تاوباتي وبرشلونة.

ويضم برشلونة في صفوفه الدولي المصري سيف الدرع لاعب الزمالك السابق.

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث. ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

وستقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وتضم البطولة 9 فرق بينهم الأهلي والزمالك، إذ صعد الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، بينما يمثل الزمالك الدولة المستضيفة.

كما يشارك فريق فيزبريم المجري حامل لقب النسخة الماضية، وهذه المرة وهو يضم بين صفوفه رباعي مصري.

إذ يقود الفريق المجري كل من يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وعلي زين وأحمد عادل "دولا".

الزمالك برشلونة كرة يد تاوباتي
