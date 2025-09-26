بعد إصابة ليوني.. ليفربول يعلن قيد كييزا في أبطال أوروبا

أعلن نادي ليفربول قيده لاعبه الإيطالي فريدريكو كييزا في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا بدلا من لاعبه المصاب جيوفاني ليوني.

وتعرض جيوفاني ليوني لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي: "تم إضافة فيدريكو تشيزا إلى قائمة لاعبي ليفربول المشاركين في دوري أبطال أوروبا"

"وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على طلب ليفربول بإضافة اللاعب الإيطالي إلى قائمته الرسمية، وذلك وفقًا للوائح الجديدة التي تسمح بإجراء تغييرات في القائمة في حال إصابة أحد اللاعبين إصابة طويلة الأمد".

"سيحل كييزا محل جيوفاني ليوني في قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في دور المجموعات، وسيتمكن من اللعب مع الفريق في مباراته القادمة ضد جلطة سراي الأسبوع المقبل".

وتعرض المدافع الإيطالي ليوني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة ليفربول أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة.

وانضم ليوني البالغ من العمر 18 عاما إلى ليفربول في الصيف الماضي قادما من بارما الإيطالي.

ولم يتواجد كييزا في قائمة ليفربول الأولى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول منافسه جالاتا سراي يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.