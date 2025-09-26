برشلونة يعلن خضوع جوان جارسيا لعملية جراحية.. وموعد عودته

أعلن نادي برشلونة حاجة حارس الإسباني جوان جارسيا للخضوع لعملية جراحية بعد إصابته في غضروف الركبة.

وتعرض جوان جارسيا للإصابة عقب مواجهة برشلونة ضد ريال أوفييدو.

وكشف برشلونة عن خضوع جارسيا لعملية جراحية غدا السبت بعد إصابته في الغضروف الداخلي لركبته اليسرى.

وقال برشلونة في بيان رسمي:

"سيخضع جوان كارلوس غدا لجراحة بالمنظار على يد الطبيب خوان كارليس مونلو بعد إصابته في الغضروف الداخلي لركبته اليسرى"

"من المتوقع أن تتراوح فترة تعافيه بين 4 و6 أسابيع، حسب تطور حالته".

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 Player Joan Garcia has suffered a tear of the internal meniscus in his left knee. Tomorrow, he will undergo arthroscopic surgery performed by Dr. Joan Carles Monllau. The estimated recovery time is between 4 and 6 weeks, depending on his progress. pic.twitter.com/cGRzVuRuaE — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025

وقلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 على مضيفه ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

بينما يحتل ريال أوفييدو المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط برصيد 3 نقاط من فوز وحيد و5 هزائم.