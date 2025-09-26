عقوبات الجولة الثامنة.. لفت نظر لـ ياسر إبراهيم وإيقاف ثنائي الإسماعيلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتم توجيه لفت نظر إلى ياسر إبراهيم لاعب الأهلي خلال مباراة فريقه ضد بتروجت.

وجاءت العقوبات كالتالي:

حرس الحدود × الأهلي

توجيه لفت نظر لياسر إبراهيم لاعب الأهلي وتغريمه 5 آلاف جنيه للاعتراض على قرارات الحكم أو مراقب المباراة بالإشارة أو القول.

إنبي × الإسماعيلي

إيقاف عبد الله محمد لاعب الإسماعيلي مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحمن الدح مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

منع جماهير الإسماعيلي الحاضرين للمباراة من التواجد للقاء واحد وتوقيع غرامة على النادي 150 ألف جنيه للسباب الجماعي على الحكم.

منع عبد الله الشحات المدرب المساعد في الإسماعيلي من مرافقة الفريق 3 مباريات مع تغريمه 20 ألف جنيه لمحاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه، وكذلك العقوبة ذاتها لأحمد العجوز مدير الكرة بالإسماعيلي لتلفظه بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو مساعديه.

وادي دجلة × البنك الأهلي

إيقاف سيف تقا لاعب وادي دجلة مباراة وتغريمه 5 آلاف جنيه للطرد.

غرامة على فريق وادي دجلة 10 آلاف جنيه للتأخر في النزول لأرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

المصري × فاركو

إيقاف باهر المحمدي لاعب المصري لمباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث، ونفس العقوبة لزميله عبد الرحيم دغموم.

بتروجت × غزل المحلة

إيقاف محمد إبراهيم لاعب بتروجت مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه لطرده عقب حصوله على إنذارين.

زد × الاتحاد السكندري

إيقاف محمد يوسف لاعب زد مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرجمن محمد لاعب زد مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه بعد طرده لحصوله على إنذارين.

تغريم فريق زد 50 ألف جنيه لحصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.