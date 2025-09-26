برشلونة يعلن تفاصيل إصابة رافينيا ومدة غيابه

أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة نجمه البرازيلي رافينيا ومدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

وتعرض رافينيا للإصابة في مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "يعاني اللاعب رافينيا من إصابة في الثلث الأوسط من العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيمن".

واضاف النادي الكتالوني "من المتوقع أن يستغرق تعافيه حوالي ثلاثة أسابيع".

وقلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 على مضيفه ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

بينما يحتل ريال أوفييدو المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط برصيد 3 نقاط من فوز وحيد و5 هزائم.

